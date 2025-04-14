Dövizler / MSBI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MSBI: Midland States Bancorp Inc
17.97 USD 0.52 (2.81%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSBI fiyatı bugün -2.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.96 ve Yüksek fiyatı olarak 18.49 aralığında işlem gördü.
Midland States Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSBI haberleri
- Midland States Bancorp: The Picture Is Still Disappointing (NASDAQ:MSBI)
- Midland States Bancorp receives Nasdaq compliance notice over late filing
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Midland States Bancorp increases quarterly dividend by 3.2%
- Midland States Bancorp Q2 2025 slides: Credit improvement drives earnings as NIM expands
- Midland States Banc earnings missed by $0.19, revenue topped estimates
- Midland States Bancorp (MSBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Midland States Bancorp (MSBI) Q2 Earnings Miss Estimates
- First United Corporation (FUNC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Flagstar Financial (FLG) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Midland States Bancorp (MSBI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Piper Sandler raises Midland States Bancorp stock price target to $21
- Midland States Bancorp: Loan Stability A Must Before Buying Preferred Shares (MSBI)
- Midland States Bancorp Q4 2024 slides: Strategic portfolio exits drive $54.8M loss
- Midland States Bancorp receives Nasdaq compliance warning
- Midland States Bancorp Director Edwards Resigns
- Taking A Pass On Midland States Bancorp (NASDAQ:MSBI)
Günlük aralık
17.96 18.49
Yıllık aralık
14.79 28.08
- Önceki kapanış
- 18.49
- Açılış
- 18.49
- Satış
- 17.97
- Alış
- 18.27
- Düşük
- 17.96
- Yüksek
- 18.49
- Hacim
- 499
- Günlük değişim
- -2.81%
- Aylık değişim
- -1.43%
- 6 aylık değişim
- 5.77%
- Yıllık değişim
- -17.07%
21 Eylül, Pazar