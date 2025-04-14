KurseKategorien
Währungen / MSBI
Zurück zum Aktien

MSBI: Midland States Bancorp Inc

18.13 USD 0.36 (1.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MSBI hat sich für heute um -1.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.99 bis zu einem Hoch von 18.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Midland States Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSBI News

Tagesspanne
17.99 18.49
Jahresspanne
14.79 28.08
Vorheriger Schlusskurs
18.49
Eröffnung
18.49
Bid
18.13
Ask
18.43
Tief
17.99
Hoch
18.49
Volumen
111
Tagesänderung
-1.95%
Monatsänderung
-0.55%
6-Monatsänderung
6.71%
Jahresänderung
-16.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K