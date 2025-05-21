Валюты / LSBK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LSBK: Lake Shore Bancorp Inc
13.03 USD 0.03 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LSBK за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.03, а максимальная — 13.25.
Следите за динамикой Lake Shore Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.03 13.25
Годовой диапазон
11.50 16.95
- Предыдущее закрытие
- 13.06
- Open
- 13.25
- Bid
- 13.03
- Ask
- 13.33
- Low
- 13.03
- High
- 13.25
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -3.12%
- 6-месячное изменение
- -20.55%
- Годовое изменение
- -3.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.