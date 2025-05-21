Währungen / LSBK
LSBK: Lake Shore Bancorp Inc
13.02 USD 0.04 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LSBK hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.02 bis zu einem Hoch von 13.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lake Shore Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.02 13.07
Jahresspanne
11.50 16.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.06
- Eröffnung
- 13.07
- Bid
- 13.02
- Ask
- 13.32
- Tief
- 13.02
- Hoch
- 13.07
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- -3.20%
- 6-Monatsänderung
- -20.61%
- Jahresänderung
- -3.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K