LSBK: Lake Shore Bancorp Inc
13.10 USD 0.04 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LSBK ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.02 e ad un massimo di 13.12.
Segui le dinamiche di Lake Shore Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.02 13.12
Intervallo Annuale
11.50 16.95
- Chiusura Precedente
- 13.06
- Apertura
- 13.07
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- Minimo
- 13.02
- Massimo
- 13.12
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- -2.60%
- Variazione Semestrale
- -20.12%
- Variazione Annuale
- -2.89%
21 settembre, domenica