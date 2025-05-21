통화 / LSBK
LSBK: Lake Shore Bancorp Inc
13.10 USD 0.04 (0.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LSBK 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.02이고 고가는 13.12이었습니다.
Lake Shore Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
13.02 13.12
년간 변동
11.50 16.95
- 이전 종가
- 13.06
- 시가
- 13.07
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- 저가
- 13.02
- 고가
- 13.12
- 볼륨
- 92
- 일일 변동
- 0.31%
- 월 변동
- -2.60%
- 6개월 변동
- -20.12%
- 년간 변동율
- -2.89%
20 9월, 토요일