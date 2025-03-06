Валюты / IART
IART: Integra LifeSciences Holdings Corporation
14.83 USD 0.24 (1.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IART за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.76, а максимальная — 15.11.
Следите за динамикой Integra LifeSciences Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IART
Дневной диапазон
14.76 15.11
Годовой диапазон
11.06 27.13
- Предыдущее закрытие
- 15.07
- Open
- 15.08
- Bid
- 14.83
- Ask
- 15.13
- Low
- 14.76
- High
- 15.11
- Объем
- 2.134 K
- Дневное изменение
- -1.59%
- Месячное изменение
- -0.67%
- 6-месячное изменение
- -32.28%
- Годовое изменение
- -18.02%
