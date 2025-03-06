QuotazioniSezioni
IART: Integra LifeSciences Holdings Corporation

14.13 USD 1.25 (8.13%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IART ha avuto una variazione del -8.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.07 e ad un massimo di 15.43.

Segui le dinamiche di Integra LifeSciences Holdings Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.07 15.43
Intervallo Annuale
11.06 27.13
Chiusura Precedente
15.38
Apertura
15.43
Bid
14.13
Ask
14.43
Minimo
14.07
Massimo
15.43
Volume
2.225 K
Variazione giornaliera
-8.13%
Variazione Mensile
-5.36%
Variazione Semestrale
-35.48%
Variazione Annuale
-21.89%
20 settembre, sabato