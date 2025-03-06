Valute / IART
IART: Integra LifeSciences Holdings Corporation
14.13 USD 1.25 (8.13%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IART ha avuto una variazione del -8.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.07 e ad un massimo di 15.43.
Segui le dinamiche di Integra LifeSciences Holdings Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IART News
Intervallo Giornaliero
14.07 15.43
Intervallo Annuale
11.06 27.13
- Chiusura Precedente
- 15.38
- Apertura
- 15.43
- Bid
- 14.13
- Ask
- 14.43
- Minimo
- 14.07
- Massimo
- 15.43
- Volume
- 2.225 K
- Variazione giornaliera
- -8.13%
- Variazione Mensile
- -5.36%
- Variazione Semestrale
- -35.48%
- Variazione Annuale
- -21.89%
20 settembre, sabato