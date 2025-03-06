KurseKategorien
Währungen / IART
Zurück zum Aktien

IART: Integra LifeSciences Holdings Corporation

15.38 USD 0.58 (3.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IART hat sich für heute um 3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.64 bis zu einem Hoch von 15.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Integra LifeSciences Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IART News

Tagesspanne
14.64 15.52
Jahresspanne
11.06 27.13
Vorheriger Schlusskurs
14.80
Eröffnung
14.93
Bid
15.38
Ask
15.68
Tief
14.64
Hoch
15.52
Volumen
2.064 K
Tagesänderung
3.92%
Monatsänderung
3.01%
6-Monatsänderung
-29.77%
Jahresänderung
-14.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K