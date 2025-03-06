Währungen / IART
IART: Integra LifeSciences Holdings Corporation
15.38 USD 0.58 (3.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IART hat sich für heute um 3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.64 bis zu einem Hoch von 15.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Integra LifeSciences Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IART News
Tagesspanne
14.64 15.52
Jahresspanne
11.06 27.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.80
- Eröffnung
- 14.93
- Bid
- 15.38
- Ask
- 15.68
- Tief
- 14.64
- Hoch
- 15.52
- Volumen
- 2.064 K
- Tagesänderung
- 3.92%
- Monatsänderung
- 3.01%
- 6-Monatsänderung
- -29.77%
- Jahresänderung
- -14.98%
