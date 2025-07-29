КотировкиРазделы
HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc

273.83 USD 2.57 (0.95%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HLT за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 270.55, а максимальная — 274.25.

Следите за динамикой Hilton Worldwide Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
270.55 274.25
Годовой диапазон
196.04 279.76
Предыдущее закрытие
271.26
Open
270.55
Bid
273.83
Ask
274.13
Low
270.55
High
274.25
Объем
2.001 K
Дневное изменение
0.95%
Месячное изменение
0.45%
6-месячное изменение
21.22%
Годовое изменение
18.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.