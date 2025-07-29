Валюты / HLT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc
273.83 USD 2.57 (0.95%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLT за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 270.55, а максимальная — 274.25.
Следите за динамикой Hilton Worldwide Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HLT
- From parliament to luxury hotels, Nepal’s protest movement targeted the elite
- Is Hilton Stock Outperforming the S&P 500?
- Hilton stock hits all-time high at 279.5 USD
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- 3 Hotel Stocks to Keep an Eye on Amid Industry Headwinds
- Bill Ackman Invests $1.27 Billion in a Single Tech Stock, Adds To Google and More - Canadian Pacific Kansas (NYSE:CP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Hilton Worldwide (HLT) Up 0.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- Hyatt Hotels Stock: It's Quite Decent, But There Are Better Options (NYSE:H)
- Why Is Soho House Stock Soaring Monday? - Soho House (NYSE:SHCO)
- Hilton Worldwide Holdings: Valuation, Fundamentals, And Technicals Are In Sync (NYSE:HLT)
- Bill Ackman Pulls the Trigger on These 2 Magnificent 7 Stocks in Q2 - TipRanks.com
- Hilton Hits Fresh All-Time High Amid Steady Profit, Sales Growth; Earns Stock Strength Rating Hike
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hilton Stock?
- Airbnb dips as slower growth outlook renews fears of travel demand slowdown
- Janus Henderson Concentrated Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- MGM Resorts' Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Your 48-Hour Guide to Surviving Chaos: Buy This, Sell That
- Starbucks Q3 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y, Stock Up
- ClearBridge Growth Portfolios Q2 2025 Commentary
- ClearBridge Growth ESG Portfolios Q2 2025 Commentary
- US travel bookings rebound for August, boosting companies’ revenue outlook
Дневной диапазон
270.55 274.25
Годовой диапазон
196.04 279.76
- Предыдущее закрытие
- 271.26
- Open
- 270.55
- Bid
- 273.83
- Ask
- 274.13
- Low
- 270.55
- High
- 274.25
- Объем
- 2.001 K
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- 21.22%
- Годовое изменение
- 18.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.