通貨 / HLT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc
266.29 USD 0.03 (0.01%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HLTの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり265.59の安値と268.85の高値で取引されました。
Hilton Worldwide Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLT News
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- バーンスタイン、マリオットの株価目標を2026年見通しに基づき327ドルに引き上げ
- From parliament to luxury hotels, Nepal’s protest movement targeted the elite
- Is Hilton Stock Outperforming the S&P 500?
- Hilton stock hits all-time high at 279.5 USD
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- 3 Hotel Stocks to Keep an Eye on Amid Industry Headwinds
- Bill Ackman Invests $1.27 Billion in a Single Tech Stock, Adds To Google and More - Canadian Pacific Kansas (NYSE:CP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Hilton Worldwide (HLT) Up 0.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- Hyatt Hotels Stock: It's Quite Decent, But There Are Better Options (NYSE:H)
- Why Is Soho House Stock Soaring Monday? - Soho House (NYSE:SHCO)
- Hilton Worldwide Holdings: Valuation, Fundamentals, And Technicals Are In Sync (NYSE:HLT)
- Bill Ackman Pulls the Trigger on These 2 Magnificent 7 Stocks in Q2 - TipRanks.com
- Hilton Hits Fresh All-Time High Amid Steady Profit, Sales Growth; Earns Stock Strength Rating Hike
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hilton Stock?
- Airbnb dips as slower growth outlook renews fears of travel demand slowdown
- Janus Henderson Concentrated Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- MGM Resorts' Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Your 48-Hour Guide to Surviving Chaos: Buy This, Sell That
- Starbucks Q3 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y, Stock Up
- ClearBridge Growth Portfolios Q2 2025 Commentary
1日のレンジ
265.59 268.85
1年のレンジ
196.04 279.76
- 以前の終値
- 266.32
- 始値
- 267.70
- 買値
- 266.29
- 買値
- 266.59
- 安値
- 265.59
- 高値
- 268.85
- 出来高
- 2.755 K
- 1日の変化
- -0.01%
- 1ヶ月の変化
- -2.31%
- 6ヶ月の変化
- 17.88%
- 1年の変化
- 14.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K