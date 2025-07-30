KurseKategorien
HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc

266.29 USD 0.03 (0.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HLT hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 265.59 bis zu einem Hoch von 268.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hilton Worldwide Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
265.59 268.85
Jahresspanne
196.04 279.76
Vorheriger Schlusskurs
266.32
Eröffnung
267.70
Bid
266.29
Ask
266.59
Tief
265.59
Hoch
268.85
Volumen
2.755 K
Tagesänderung
-0.01%
Monatsänderung
-2.31%
6-Monatsänderung
17.88%
Jahresänderung
14.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K