Währungen / HLT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc
266.29 USD 0.03 (0.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLT hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 265.59 bis zu einem Hoch von 268.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hilton Worldwide Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLT News
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- From parliament to luxury hotels, Nepal’s protest movement targeted the elite
- Is Hilton Stock Outperforming the S&P 500?
- Hilton stock hits all-time high at 279.5 USD
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- 3 Hotel Stocks to Keep an Eye on Amid Industry Headwinds
- Bill Ackman Invests $1.27 Billion in a Single Tech Stock, Adds To Google and More - Canadian Pacific Kansas (NYSE:CP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Hilton Worldwide (HLT) Up 0.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- Hyatt Hotels Stock: It's Quite Decent, But There Are Better Options (NYSE:H)
- Why Is Soho House Stock Soaring Monday? - Soho House (NYSE:SHCO)
- Hilton Worldwide Holdings: Valuation, Fundamentals, And Technicals Are In Sync (NYSE:HLT)
- Bill Ackman Pulls the Trigger on These 2 Magnificent 7 Stocks in Q2 - TipRanks.com
- Hilton Hits Fresh All-Time High Amid Steady Profit, Sales Growth; Earns Stock Strength Rating Hike
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hilton Stock?
- Airbnb dips as slower growth outlook renews fears of travel demand slowdown
- Janus Henderson Concentrated Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- MGM Resorts' Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Your 48-Hour Guide to Surviving Chaos: Buy This, Sell That
- Starbucks Q3 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y, Stock Up
- ClearBridge Growth Portfolios Q2 2025 Commentary
- ClearBridge Growth ESG Portfolios Q2 2025 Commentary
Tagesspanne
265.59 268.85
Jahresspanne
196.04 279.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 266.32
- Eröffnung
- 267.70
- Bid
- 266.29
- Ask
- 266.59
- Tief
- 265.59
- Hoch
- 268.85
- Volumen
- 2.755 K
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- -2.31%
- 6-Monatsänderung
- 17.88%
- Jahresänderung
- 14.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K