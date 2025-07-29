货币 / HLT
HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc
273.83 USD 2.57 (0.95%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HLT汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点270.55和高点274.25进行交易。
关注Hilton Worldwide Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
270.55 274.25
年范围
196.04 279.76
- 前一天收盘价
- 271.26
- 开盘价
- 270.55
- 卖价
- 273.83
- 买价
- 274.13
- 最低价
- 270.55
- 最高价
- 274.25
- 交易量
- 2.001 K
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- 21.22%
- 年变化
- 18.24%
