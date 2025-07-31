CotationsSections
Devises / HLT
Retour à Actions

HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc

268.60 USD 2.31 (0.87%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HLT a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 266.00 et à un maximum de 269.56.

Suivez la dynamique Hilton Worldwide Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HLT Nouvelles

Range quotidien
266.00 269.56
Range Annuel
196.04 279.76
Clôture Précédente
266.29
Ouverture
267.96
Bid
268.60
Ask
268.90
Plus Bas
266.00
Plus Haut
269.56
Volume
4.321 K
Changement quotidien
0.87%
Changement Mensuel
-1.46%
Changement à 6 Mois
18.90%
Changement Annuel
15.98%
20 septembre, samedi