HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc
268.60 USD 2.31 (0.87%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HLT a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 266.00 et à un maximum de 269.56.
Suivez la dynamique Hilton Worldwide Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HLT Nouvelles
- Popular hotel chain files Chapter 11 bankruptcy, guests stranded
- Bernstein classe les meilleures actions hôtelières parmi les leaders mondiaux de l’hospitalité
- Bernstein Ranks the Top Hotel Stocks Among Global Hospitality Leaders
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Bernstein relève l’objectif de cours de Marriott à 327€ en vue des perspectives 2026
- From parliament to luxury hotels, Nepal’s protest movement targeted the elite
- Is Hilton Stock Outperforming the S&P 500?
- Hilton stock hits all-time high at 279.5 USD
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- 3 Hotel Stocks to Keep an Eye on Amid Industry Headwinds
- Bill Ackman Invests $1.27 Billion in a Single Tech Stock, Adds To Google and More - Canadian Pacific Kansas (NYSE:CP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Hilton Worldwide (HLT) Up 0.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- Hyatt Hotels Stock: It's Quite Decent, But There Are Better Options (NYSE:H)
- Why Is Soho House Stock Soaring Monday? - Soho House (NYSE:SHCO)
- Hilton Worldwide Holdings: Valuation, Fundamentals, And Technicals Are In Sync (NYSE:HLT)
- Bill Ackman Pulls the Trigger on These 2 Magnificent 7 Stocks in Q2 - TipRanks.com
- Hilton Hits Fresh All-Time High Amid Steady Profit, Sales Growth; Earns Stock Strength Rating Hike
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hilton Stock?
- Airbnb dips as slower growth outlook renews fears of travel demand slowdown
- Janus Henderson Concentrated Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- MGM Resorts' Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
Range quotidien
266.00 269.56
Range Annuel
196.04 279.76
- Clôture Précédente
- 266.29
- Ouverture
- 267.96
- Bid
- 268.60
- Ask
- 268.90
- Plus Bas
- 266.00
- Plus Haut
- 269.56
- Volume
- 4.321 K
- Changement quotidien
- 0.87%
- Changement Mensuel
- -1.46%
- Changement à 6 Mois
- 18.90%
- Changement Annuel
- 15.98%
20 septembre, samedi