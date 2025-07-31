FiyatlarBölümler
Dövizler / HLT
Geri dön - Hisse senetleri

HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc

268.60 USD 2.31 (0.87%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HLT fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 266.00 ve Yüksek fiyatı olarak 269.56 aralığında işlem gördü.

Hilton Worldwide Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HLT haberleri

Günlük aralık
266.00 269.56
Yıllık aralık
196.04 279.76
Önceki kapanış
266.29
Açılış
267.96
Satış
268.60
Alış
268.90
Düşük
266.00
Yüksek
269.56
Hacim
4.321 K
Günlük değişim
0.87%
Aylık değişim
-1.46%
6 aylık değişim
18.90%
Yıllık değişim
15.98%
21 Eylül, Pazar