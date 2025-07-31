Dövizler / HLT
HLT: Hilton Worldwide Holdings Inc
268.60 USD 2.31 (0.87%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HLT fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 266.00 ve Yüksek fiyatı olarak 269.56 aralığında işlem gördü.
Hilton Worldwide Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
266.00 269.56
Yıllık aralık
196.04 279.76
- Önceki kapanış
- 266.29
- Açılış
- 267.96
- Satış
- 268.60
- Alış
- 268.90
- Düşük
- 266.00
- Yüksek
- 269.56
- Hacim
- 4.321 K
- Günlük değişim
- 0.87%
- Aylık değişim
- -1.46%
- 6 aylık değişim
- 18.90%
- Yıllık değişim
- 15.98%
21 Eylül, Pazar