HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.49 USD 0.13 (8.02%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HAIN за сегодня изменился на -8.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 1.61.
Следите за динамикой The Hain Celestial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HAIN
- DA Davidson сохраняет нейтральный рейтинг акций Hain Celestial на фоне реструктуризации
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Hain Celestial stock amid turnaround
- Stifel сохраняет рейтинг "Держать" для акций Hain Celestial в ходе стратегического обзора
- Stifel maintains Hold rating on Hain Celestial stock amid strategic review
- Mizuho снижает целевую цену акций Hain Celestial до $1,50 из-за опасений по поводу доходов
- Mizuho cuts Hain Celestial stock price target to $1.50 on revenue concerns
- Hain Celestial не оправдывает ожиданий в 4 квартале на фоне продолжающейся реструктуризации
- Hain Celestial misses Q4 expectations amid ongoing turnaround efforts
- Hain Celestial: Too Much Debt; Too Little Cash Flow (NASDAQ:HAIN)
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- The Hain Celestial Group, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAIN) 2025-09-15
- Hain Celestial сообщает об убытках в 4 квартале 2025 года, акции падают
- Earnings call transcript: Hain Celestial reports Q4 2025 loss, stock drops
- The Hain Celestial: доходы, прибыль оказались ниже прогнозов в Q1
- The Hain Celestial earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hain Celestial Revenue Drops 13% in Q4
- Квартальные результаты Hain Celestial: продажи упали на 13% на фоне новой стратегии восстановления
- Hain Celestial Q4 FY25 slides: Sales plunge 13% as turnaround strategy unveiled
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Hain Celestial Stock Is Sinking Monday - Hain Celestial Group (NASDAQ:HAIN)
Дневной диапазон
1.47 1.61
Годовой диапазон
1.30 9.44
- Предыдущее закрытие
- 1.62
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.47
- High
- 1.61
- Объем
- 4.316 K
- Дневное изменение
- -8.02%
- Месячное изменение
- -16.29%
- 6-месячное изменение
- -65.11%
- Годовое изменение
- -82.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.