HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.48 USD 0.01 (0.67%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HAIN hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Hain Celestial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAIN News
- Hain Celestial: Stephens stuft Aktie wegen Turnaround-Unsicherheit herab
- Stephens downgrades Hain Celestial stock to Equal Weight on turnaround uncertainty
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Hain Celestial stock amid turnaround
- Stifel belässt Rating für Hain Celestial
- Stifel maintains Hold rating on Hain Celestial stock amid strategic review
- Mizuho senkt Kursziel für Hain Celestial wegen Umsatzsorgen auf 1,50 $
- Mizuho cuts Hain Celestial stock price target to $1.50 on revenue concerns
- Hain Celestial verfehlt Q4-Prognosen: Sanierungsbemühungen bleiben bislang ohne Erfolg
- Hain Celestial misses Q4 expectations amid ongoing turnaround efforts
- Hain Celestial: Too Much Debt; Too Little Cash Flow (NASDAQ:HAIN)
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- The Hain Celestial Group, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAIN) 2025-09-15
- Hain Celestial verfehlt Prognosen für Q4 2025: Aktie bricht nach schwachen Zahlen ein
- Earnings call transcript: Hain Celestial reports Q4 2025 loss, stock drops
- The Hain Celestial: EPS verfehlt Schätzungen um 0,09 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- The Hain Celestial earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hain Celestial Revenue Drops 13% in Q4
- Hain Celestial: Umsatz bricht im vierten Quartal um 13 % ein, Turnaround-Strategie vorgestellt
Tagesspanne
1.47 1.51
Jahresspanne
1.30 9.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.49
- Eröffnung
- 1.50
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.51
- Volumen
- 480
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- -16.85%
- 6-Monatsänderung
- -65.34%
- Jahresänderung
- -82.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K