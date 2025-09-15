Devises / HAIN
HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.53 USD 0.04 (2.68%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HAIN a changé de 2.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.47 et à un maximum de 1.54.
Suivez la dynamique The Hain Celestial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HAIN Nouvelles
- Stephens dégrade l’action Hain Celestial à "Equal Weight" face aux incertitudes de redressement
- DA Davidson maintient sa note Neutre sur l’action Hain Celestial pendant sa restructuration
- Stifel maintient sa recommandation "Conserver" sur Hain Celestial pendant l’examen stratégique
- Mizuho abaisse l’objectif de cours de l’action Hain Celestial à 1,50€ en raison de préoccupations liées au chiffre d’affaires
- Hain Celestial fait face à des pertes plus importantes alors que les charges de dépréciation impactent les ventes faibles | Benzinga France
- Les 2 meilleures actions à risque pourraient chuter ce mois-ci | Benzinga France
- Hain Celestial déçoit au T4 malgré ses efforts de redressement en cours
- Hain Celestial: Too Much Debt; Too Little Cash Flow (NASDAQ:HAIN)
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- The Hain Celestial Group, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAIN) 2025-09-15
- Transcription de l’alerte résultats : Hain Celestial annonce une perte au T4 2025, l’action chute
- Le BPA de The Hain Celestial a manqué les attentes de 0,09$, le CA en dessous des prévisions
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hain Celestial Revenue Drops 13% in Q4
Range quotidien
1.47 1.54
Range Annuel
1.30 9.44
- Clôture Précédente
- 1.49
- Ouverture
- 1.50
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Plus Bas
- 1.47
- Plus Haut
- 1.54
- Volume
- 1.941 K
- Changement quotidien
- 2.68%
- Changement Mensuel
- -14.04%
- Changement à 6 Mois
- -64.17%
- Changement Annuel
- -82.31%
20 septembre, samedi