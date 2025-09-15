货币 / HAIN
HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.45 USD 0.04 (2.68%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HAIN汇率已更改-2.68%。当日，交易品种以低点1.42和高点1.49进行交易。
关注The Hain Celestial Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HAIN新闻
- 斯蒂芬斯因重组不确定性将Hain Celestial股票评级下调至"持平"
- DA Davidson维持Hain Celestial股票中性评级，关注转型进展
- 史蒂芬保持对Hain Celestial股票的持有评级，公司进行战略评估
- 美银美林下调 Hain Celestial 股票目标价至 1.50 美元，因收入担忧
- 嘉里食品在持续转型努力中未达第四季度预期
- Hain Celestial: Too Much Debt; Too Little Cash Flow (NASDAQ:HAIN)
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- The Hain Celestial Group, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAIN) 2025-09-15
- 海恩天然集团发布2025财年第四季度亏损，股价下跌
- 海恩时富Q1每股收益及营收逊于预期
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hain Celestial Revenue Drops 13% in Q4
日范围
1.42 1.49
年范围
1.30 9.44
- 前一天收盘价
- 1.49
- 开盘价
- 1.45
- 卖价
- 1.45
- 买价
- 1.75
- 最低价
- 1.42
- 最高价
- 1.49
- 交易量
- 3.314 K
- 日变化
- -2.68%
- 月变化
- -18.54%
- 6个月变化
- -66.04%
- 年变化
- -83.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值