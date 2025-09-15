通貨 / HAIN
HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.49 USD 0.05 (3.47%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HAINの今日の為替レートは、3.47%変化しました。日中、通貨は1あたり1.43の安値と1.55の高値で取引されました。
The Hain Celestial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HAIN News
- ステファンズ、ヘイン・セレスティアルを「同等ウェイト」に格下げ、再建の不確実性を指摘
- Stephens downgrades Hain Celestial stock to Equal Weight on turnaround uncertainty
- ヘイン・セレスティアル株、再建中もDA Davidsonは中立評価を維持
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Hain Celestial stock amid turnaround
- スティーフェル、ヘイン・セレスティアルの戦略的見直し中も「ホールド」評価を維持
- Stifel maintains Hold rating on Hain Celestial stock amid strategic review
- みずほ、ヘイン・セレスティアルの株価目標を売上懸念で1.50ドルに引き下げ
- Mizuho cuts Hain Celestial stock price target to $1.50 on revenue concerns
- 今月急落する可能性のあるリスクオフ銘柄トップ2
- ヘイン・セレスティアル、継続的な立て直し努力の中で第4四半期予想を下回る
- Hain Celestial misses Q4 expectations amid ongoing turnaround efforts
- Hain Celestial: Too Much Debt; Too Little Cash Flow (NASDAQ:HAIN)
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- The Hain Celestial Group, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAIN) 2025-09-15
- ヘイン・セレスティアル、2025年第4四半期に損失を報告し株価急落
- Earnings call transcript: Hain Celestial reports Q4 2025 loss, stock drops
- 【決算速報】ヘイン・セレスティアル・グループ、売上高は予想を下回り、利益は予想を下回る結果に
- The Hain Celestial earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hain Celestial Revenue Drops 13% in Q4
1日のレンジ
1.43 1.55
1年のレンジ
1.30 9.44
- 以前の終値
- 1.44
- 始値
- 1.43
- 買値
- 1.49
- 買値
- 1.79
- 安値
- 1.43
- 高値
- 1.55
- 出来高
- 2.590 K
- 1日の変化
- 3.47%
- 1ヶ月の変化
- -16.29%
- 6ヶ月の変化
- -65.11%
- 1年の変化
- -82.77%
