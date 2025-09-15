Dövizler / HAIN
HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.53 USD 0.04 (2.68%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HAIN fiyatı bugün 2.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.47 ve Yüksek fiyatı olarak 1.54 aralığında işlem gördü.
The Hain Celestial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HAIN haberleri
- Stephens, dönüşüm belirsizliği nedeniyle Hain Celestial hissesini Eşit Ağırlığa düşürdü
- DA Davidson, Hain Celestial hissesi için yeniden yapılanma sürecinde Nötr notunu korudu
- Stifel, stratejik inceleme sürecinde Hain Celestial hissesi için Tut notunu koruyor
- Mizuho, gelir endişeleri nedeniyle Hain Celestial hisse fiyat hedefini 1,50 dolara düşürdü
- Hain Celestial, devam eden toparlanma çabaları arasında 4. çeyrek beklentilerini karşılayamadı
- Hain Celestial 2025 mali yılı 4. çeyrek zararını açıkladı, hisseler düştü
- The Hain Celestial kazancı $0,09 ile beklentilere göre daha kötü, kâr ise beklentilere göre düşük
Günlük aralık
1.47 1.54
Yıllık aralık
1.30 9.44
- Önceki kapanış
- 1.49
- Açılış
- 1.50
- Satış
- 1.53
- Alış
- 1.83
- Düşük
- 1.47
- Yüksek
- 1.54
- Hacim
- 1.941 K
- Günlük değişim
- 2.68%
- Aylık değişim
- -14.04%
- 6 aylık değişim
- -64.17%
- Yıllık değişim
- -82.31%
21 Eylül, Pazar