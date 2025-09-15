Divisas / HAIN
HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.44 USD 0.05 (3.36%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HAIN de hoy ha cambiado un -3.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.42, mientras que el máximo ha alcanzado 1.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Hain Celestial Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HAIN News
- Stephens rebaja las acciones de Hain Celestial a Igual Ponderación por incertidumbre en su recuperación
- DA Davidson mantiene calificación Neutral para Hain Celestial en pleno giro
- Stifel mantiene calificación de Mantener para Hain Celestial durante revisión estratégica
- Mizuho reduce el precio objetivo de las acciones de Hain Celestial a 1,50 dólares por preocupaciones sobre ingresos
- Futuros de Wall Street reaccionan mixtos antes del recorte de tasas de la Fed | Benzinga España
- Hain Celestial no cumple expectativas del 4T en medio de esfuerzos de recuperación
- Hain Celestial: Too Much Debt; Too Little Cash Flow (NASDAQ:HAIN)
- 5 acciones en el foco este lunes: HAIN, CHEK, HITI, MWG y PLAY | Benzinga España
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- The Hain Celestial Group, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAIN) 2025-09-15
- Hain Celestial reporta pérdidas en el cuarto trimestre de 2025, la acción cae
Rango diario
1.42 1.49
Rango anual
1.30 9.44
- Cierres anteriores
- 1.49
- Open
- 1.45
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Low
- 1.42
- High
- 1.49
- Volumen
- 3.883 K
- Cambio diario
- -3.36%
- Cambio mensual
- -19.10%
- Cambio a 6 meses
- -66.28%
- Cambio anual
- -83.35%
