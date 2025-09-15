Valute / HAIN
HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.53 USD 0.04 (2.68%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HAIN ha avuto una variazione del 2.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.54.
Segui le dinamiche di The Hain Celestial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HAIN News
- Stephens declassa il titolo Hain Celestial a Equal Weight per incertezze sul rilancio
- DA Davidson mantiene rating Neutral su Hain Celestial durante la ristrutturazione
- Stifel mantiene rating Hold su Hain Celestial durante revisione strategica
- Mizuho taglia il target di prezzo delle azioni Hain Celestial a $1,50 per preoccupazioni sui ricavi
- Due azioni nel settore consumer a rischio crollo: cosa aspettarsi ora - Benzinga Italia
- Hain Celestial delude le aspettative del Q4 durante gli sforzi di rilancio
- Hain Celestial: Too Much Debt; Too Little Cash Flow (NASDAQ:HAIN)
- I titoli da seguire questo lunedì mattina tra rialzi e volumi crescenti - Benzinga Italia
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- The Hain Celestial Group, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAIN) 2025-09-15
- Trascrizione della relazione sugli utili: Hain Celestial riporta perdite nel Q4 2025, titolo in calo
- Gli EPS di The Hain Celestial hanno mancato le aspettative per 0,09$, il fatturato appena sotto le previsioni
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hain Celestial Revenue Drops 13% in Q4
Intervallo Giornaliero
1.47 1.54
Intervallo Annuale
1.30 9.44
- Chiusura Precedente
- 1.49
- Apertura
- 1.50
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Minimo
- 1.47
- Massimo
- 1.54
- Volume
- 1.941 K
- Variazione giornaliera
- 2.68%
- Variazione Mensile
- -14.04%
- Variazione Semestrale
- -64.17%
- Variazione Annuale
- -82.31%
21 settembre, domenica