HAIN: The Hain Celestial Group Inc

1.53 USD 0.04 (2.68%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HAIN ha avuto una variazione del 2.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.54.

Segui le dinamiche di The Hain Celestial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

HAIN News

Intervallo Giornaliero
1.47 1.54
Intervallo Annuale
1.30 9.44
Chiusura Precedente
1.49
Apertura
1.50
Bid
1.53
Ask
1.83
Minimo
1.47
Massimo
1.54
Volume
1.941 K
Variazione giornaliera
2.68%
Variazione Mensile
-14.04%
Variazione Semestrale
-64.17%
Variazione Annuale
-82.31%
21 settembre, domenica