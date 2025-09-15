Moedas / HAIN
HAIN: The Hain Celestial Group Inc
1.48 USD 0.04 (2.78%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HAIN para hoje mudou para 2.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.43 e o mais alto foi 1.55.
Veja a dinâmica do par de moedas The Hain Celestial Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HAIN Notícias
- Stephens rebaixa ações da Hain Celestial para peso neutro devido a incertezas na recuperação
- DA Davidson mantém classificação Neutra para ações da Hain Celestial durante reestruturação
- Stifel mantém classificação de "Manter" para ações da Hain Celestial durante revisão estratégica
- Mizuho reduz preço-alvo das ações da Hain Celestial para US$ 1,50 devido a preocupações com receita
- Hain Celestial fica aquém das expectativas no Q4 em meio a esforços contínuos de recuperação
- Hain Celestial: Too Much Debt; Too Little Cash Flow (NASDAQ:HAIN)
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- The Hain Celestial Group, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HAIN) 2025-09-15
- Hain Celestial reporta prejuízo no 4º trimestre de 2025, ações despencam
- Lucro da The Hain Celestial veio abaixo das projeções por $0,09; receita menor do que estimativas
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hain Celestial Revenue Drops 13% in Q4
Faixa diária
1.43 1.55
Faixa anual
1.30 9.44
- Fechamento anterior
- 1.44
- Open
- 1.43
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Low
- 1.43
- High
- 1.55
- Volume
- 1.788 K
- Mudança diária
- 2.78%
- Mudança mensal
- -16.85%
- Mudança de 6 meses
- -65.34%
- Mudança anual
- -82.89%
