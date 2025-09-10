Валюты / GLD
GLD: SPDR Gold Trust
339.60 USD 0.75 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLD за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 338.62, а максимальная — 340.87.
Следите за динамикой SPDR Gold Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
338.62 340.87
Годовой диапазон
236.13 340.87
- Предыдущее закрытие
- 338.85
- Open
- 340.09
- Bid
- 339.60
- Ask
- 339.90
- Low
- 338.62
- High
- 340.87
- Объем
- 20.738 K
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 5.85%
- 6-месячное изменение
- 17.69%
- Годовое изменение
- 38.50%
