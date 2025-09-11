CotizacionesSecciones
GLD
GLD: SPDR Gold Trust

337.01 USD 2.59 (0.76%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GLD de hoy ha cambiado un -0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 335.54, mientras que el máximo ha alcanzado 341.24.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Gold Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
335.54 341.24
Rango anual
236.13 341.24
Cierres anteriores
339.60
Open
338.55
Bid
337.01
Ask
337.31
Low
335.54
High
341.24
Volumen
30.727 K
Cambio diario
-0.76%
Cambio mensual
5.05%
Cambio a 6 meses
16.79%
Cambio anual
37.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B