Divisas / GLD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GLD: SPDR Gold Trust
337.01 USD 2.59 (0.76%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLD de hoy ha cambiado un -0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 335.54, mientras que el máximo ha alcanzado 341.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Gold Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLD News
- Gold slips on Fed rate move, but investor worries about inflation and more persist
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- GDMN: Gold Stocks Stretched As The Precious Metal Touches $3700 (BATS:GDMN)
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- New Highs, Low Drama
- ETF de mineras de oro baten récords y superan a gigantes tecnológicos en 2025 | Benzinga España
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Wall Street Breakfast Podcast: BofA Says Think BIG
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- China aumenta sus reservas de oro por décimo mes y acelera tendencia global | Benzinga España
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- Another Strong Week For Stocks
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- Why The Fiscal Deficit Won't Necessarily Lead To High Interest Rates
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- UGL: 2x Gold ETF Has Been Anything But Ugly, But Its Time To Hedge (NYSEARCA:UGL)
- Investors Flocked To Gold ETFs In August
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Miners Find Their Mojo As Gold Consolidates
Rango diario
335.54 341.24
Rango anual
236.13 341.24
- Cierres anteriores
- 339.60
- Open
- 338.55
- Bid
- 337.01
- Ask
- 337.31
- Low
- 335.54
- High
- 341.24
- Volumen
- 30.727 K
- Cambio diario
- -0.76%
- Cambio mensual
- 5.05%
- Cambio a 6 meses
- 16.79%
- Cambio anual
- 37.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B