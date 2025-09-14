통화 / GLD
GLD: SPDR Gold Trust
339.15 USD 3.56 (1.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLD 환율이 오늘 1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 336.31이고 고가는 339.23이었습니다.
SPDR Gold Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GLD News
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- The Zacks Analyst Blog Highlights GLD, IAU, GLDM, SGOL and IAUM
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- Why Gold ETFs Should Be in Every Portfolio
- India Gold Market Update: Encouraging Start To Seasonal Demand
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
- Where Are We Now (NYSEARCA:GLD)
- Deutsche Bank (DB) Raises Gold Price Forecast to $4,000 an Ounce - TipRanks.com
- Gold slips on Fed rate move, but investor worries about inflation and more persist
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- GDMN: Gold Stocks Stretched As The Precious Metal Touches $3700 (BATS:GDMN)
- '매그 7' 압도하는 금광 ETF의 놀라운 수익률
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- 뉴몬트의 미다스 손길: 흙을 106% YTD 금메달로, 반면 S&P 500은 동메달에 만족
- New Highs, Low Drama
- 은의 우수한 수익률을 나타내는 3가지 차트
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Wall Street Breakfast Podcast: BofA Says Think BIG
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
일일 변동 비율
336.31 339.23
년간 변동
236.13 341.24
- 이전 종가
- 335.59
- 시가
- 336.59
- Bid
- 339.15
- Ask
- 339.45
- 저가
- 336.31
- 고가
- 339.23
- 볼륨
- 21.380 K
- 일일 변동
- 1.06%
- 월 변동
- 5.71%
- 6개월 변동
- 17.53%
- 년간 변동율
- 38.32%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K