GLD: SPDR Gold Trust

339.15 USD 3.56 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GLD a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 336.31 et à un maximum de 339.23.

Suivez la dynamique SPDR Gold Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

GLD Nouvelles

Range quotidien
336.31 339.23
Range Annuel
236.13 341.24
Clôture Précédente
335.59
Ouverture
336.59
Bid
339.15
Ask
339.45
Plus Bas
336.31
Plus Haut
339.23
Volume
21.380 K
Changement quotidien
1.06%
Changement Mensuel
5.71%
Changement à 6 Mois
17.53%
Changement Annuel
38.32%
20 septembre, samedi