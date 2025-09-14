Devises / GLD
GLD: SPDR Gold Trust
339.15 USD 3.56 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GLD a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 336.31 et à un maximum de 339.23.
Suivez la dynamique SPDR Gold Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
336.31 339.23
Range Annuel
236.13 341.24
- Clôture Précédente
- 335.59
- Ouverture
- 336.59
- Bid
- 339.15
- Ask
- 339.45
- Plus Bas
- 336.31
- Plus Haut
- 339.23
- Volume
- 21.380 K
- Changement quotidien
- 1.06%
- Changement Mensuel
- 5.71%
- Changement à 6 Mois
- 17.53%
- Changement Annuel
- 38.32%
20 septembre, samedi