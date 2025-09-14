FiyatlarBölümler
GLD
GLD: SPDR Gold Trust

339.15 USD 3.56 (1.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLD fiyatı bugün 1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 336.31 ve Yüksek fiyatı olarak 339.23 aralığında işlem gördü.

SPDR Gold Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
336.31 339.23
Yıllık aralık
236.13 341.24
Önceki kapanış
335.59
Açılış
336.59
Satış
339.15
Alış
339.45
Düşük
336.31
Yüksek
339.23
Hacim
21.380 K
Günlük değişim
1.06%
Aylık değişim
5.71%
6 aylık değişim
17.53%
Yıllık değişim
38.32%
21 Eylül, Pazar