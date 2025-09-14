Dövizler / GLD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GLD: SPDR Gold Trust
339.15 USD 3.56 (1.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GLD fiyatı bugün 1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 336.31 ve Yüksek fiyatı olarak 339.23 aralığında işlem gördü.
SPDR Gold Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLD haberleri
- Gold Continues To Outshine Equities
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- The Zacks Analyst Blog Highlights GLD, IAU, GLDM, SGOL and IAUM
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- Why Gold ETFs Should Be in Every Portfolio
- India Gold Market Update: Encouraging Start To Seasonal Demand
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
- Where Are We Now (NYSEARCA:GLD)
- Deutsche Bank (DB) Raises Gold Price Forecast to $4,000 an Ounce - TipRanks.com
- Gold slips on Fed rate move, but investor worries about inflation and more persist
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- Ons altın rekor seviyeden geri geldi, Powell’ın açıklamaları bekleniyor
- GDMN: Gold Stocks Stretched As The Precious Metal Touches $3700 (BATS:GDMN)
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Ons altın rekor kırmaya devam ediyor
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Wall Street Breakfast Podcast: BofA Says Think BIG
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
Günlük aralık
336.31 339.23
Yıllık aralık
236.13 341.24
- Önceki kapanış
- 335.59
- Açılış
- 336.59
- Satış
- 339.15
- Alış
- 339.45
- Düşük
- 336.31
- Yüksek
- 339.23
- Hacim
- 21.380 K
- Günlük değişim
- 1.06%
- Aylık değişim
- 5.71%
- 6 aylık değişim
- 17.53%
- Yıllık değişim
- 38.32%
21 Eylül, Pazar