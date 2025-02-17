Валюты / GDV
GDV: Gabelli Dividend & Income Trust of Beneficial Interest
27.11 USD 0.08 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDV за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.86, а максимальная — 27.16.
Следите за динамикой Gabelli Dividend & Income Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.86 27.16
Годовой диапазон
20.10 27.33
- Предыдущее закрытие
- 27.19
- Open
- 27.10
- Bid
- 27.11
- Ask
- 27.41
- Low
- 26.86
- High
- 27.16
- Объем
- 211
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 1.42%
- 6-месячное изменение
- 12.44%
- Годовое изменение
- 11.15%
