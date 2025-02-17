Dövizler / GDV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GDV: Gabelli Dividend & Income Trust of Beneficial Interest
27.25 USD 0.09 (0.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDV fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.18 ve Yüksek fiyatı olarak 27.28 aralığında işlem gördü.
Gabelli Dividend & Income Trust of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDV haberleri
- Gabelli Dividend & Income Trust Q2 2025 Commentary
- Gabelli Dividend & Income stock hits 52-week high at $27.26
- Gabelli Dividend & Income stock hits 52-week high at 26.98 USD
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Gabelli Dividend & Income stock hits 52-week high at 26.78 USD
- Gabelli Dividend & Income stock hits 52-week high at 26.76 USD
- Now Is The Time To Build Your Income Stream With Preferred Stocks
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of June 2025
- Gabelli Dividend & Income stock hits 52-week high at 26.75 USD
- Gabelli Dividend & Income stock hits 52-week high at 25.68 USD
- Market Efficiency And Credit Risk Assessment Of GDV Preferred Shares
- Gabelli Dividend & Income Trust Q1 2025 Commentary (GDV)
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q1 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Gabelli Dividend & Income Trust Continues Monthly Distributions, Declares Distributions of $0.14 per Share
- GDV: Preferred Spin-Off And Distribution Bump (NYSE:GDV)
- Gabelli Dividend & Income Trust Preferreds Offer Safe Dividends, Appreciation (NYSE:GDV)
- Boost Your Income! Why This Closed-End Fund Surpasses Vanguard's High Dividend Yield ETF
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio - Q4 2024 Update
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
Günlük aralık
27.18 27.28
Yıllık aralık
20.10 27.33
- Önceki kapanış
- 27.16
- Açılış
- 27.25
- Satış
- 27.25
- Alış
- 27.55
- Düşük
- 27.18
- Yüksek
- 27.28
- Hacim
- 166
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 1.95%
- 6 aylık değişim
- 13.02%
- Yıllık değişim
- 11.73%
21 Eylül, Pazar