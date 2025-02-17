Valute / GDV
GDV: Gabelli Dividend & Income Trust of Beneficial Interest
27.25 USD 0.09 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GDV ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.18 e ad un massimo di 27.28.
Segui le dinamiche di Gabelli Dividend & Income Trust of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GDV News
Intervallo Giornaliero
27.18 27.28
Intervallo Annuale
20.10 27.33
- Chiusura Precedente
- 27.16
- Apertura
- 27.25
- Bid
- 27.25
- Ask
- 27.55
- Minimo
- 27.18
- Massimo
- 27.28
- Volume
- 166
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 1.95%
- Variazione Semestrale
- 13.02%
- Variazione Annuale
- 11.73%
21 settembre, domenica