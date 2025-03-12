Валюты / FENG
FENG: Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each repr
2.59 USD 0.01 (0.38%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FENG за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.52, а максимальная — 2.61.
Следите за динамикой Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each repr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.52 2.61
Годовой диапазон
1.28 3.49
- Предыдущее закрытие
- 2.60
- Open
- 2.56
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Low
- 2.52
- High
- 2.61
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 4.02%
- 6-месячное изменение
- 16.67%
- Годовое изменение
- -10.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.