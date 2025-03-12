QuotazioniSezioni
Valute / FENG
FENG: Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each repr

2.56 USD 0.09 (3.40%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FENG ha avuto una variazione del -3.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.56 e ad un massimo di 2.62.

Segui le dinamiche di Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each repr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.56 2.62
Intervallo Annuale
1.28 3.49
Chiusura Precedente
2.65
Apertura
2.62
Bid
2.56
Ask
2.86
Minimo
2.56
Massimo
2.62
Volume
2
Variazione giornaliera
-3.40%
Variazione Mensile
2.81%
Variazione Semestrale
15.32%
Variazione Annuale
-11.42%
