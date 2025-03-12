Währungen / FENG
FENG: Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each repr
2.62 USD 0.03 (1.13%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FENG hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.62 bis zu einem Hoch von 2.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each repr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.62 2.62
Jahresspanne
1.28 3.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.65
- Eröffnung
- 2.62
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Tief
- 2.62
- Hoch
- 2.62
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- 5.22%
- 6-Monatsänderung
- 18.02%
- Jahresänderung
- -9.34%
