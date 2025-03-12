クォートセクション
通貨 / FENG
FENG: Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each repr

2.65 USD 0.06 (2.32%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FENGの今日の為替レートは、2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり2.60の安値と2.74の高値で取引されました。

Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each reprダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.60 2.74
1年のレンジ
1.28 3.49
以前の終値
2.59
始値
2.61
買値
2.65
買値
2.95
安値
2.60
高値
2.74
出来高
26
1日の変化
2.32%
1ヶ月の変化
6.43%
6ヶ月の変化
19.37%
1年の変化
-8.30%
