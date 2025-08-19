Валюты / EQIX
EQIX: Equinix Inc
779.31 USD 12.37 (1.56%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQIX за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 771.14, а максимальная — 791.19.
Следите за динамикой Equinix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
771.14 791.19
Годовой диапазон
701.41 994.03
- Предыдущее закрытие
- 791.68
- Open
- 791.19
- Bid
- 779.31
- Ask
- 779.61
- Low
- 771.14
- High
- 791.19
- Объем
- 1.077 K
- Дневное изменение
- -1.56%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- -4.68%
- Годовое изменение
- -12.35%
