Dövizler / EQIX
EQIX: Equinix Inc
791.25 USD 5.95 (0.76%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EQIX fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 782.19 ve Yüksek fiyatı olarak 795.99 aralığında işlem gördü.
Equinix Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EQIX haberleri
Günlük aralık
782.19 795.99
Yıllık aralık
701.41 994.03
- Önceki kapanış
- 785.30
- Açılış
- 791.78
- Satış
- 791.25
- Alış
- 791.55
- Düşük
- 782.19
- Yüksek
- 795.99
- Hacim
- 1.181 K
- Günlük değişim
- 0.76%
- Aylık değişim
- 1.78%
- 6 aylık değişim
- -3.22%
- Yıllık değişim
- -11.01%
21 Eylül, Pazar