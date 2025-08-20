货币 / EQIX
EQIX: Equinix Inc
779.31 USD 12.37 (1.56%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EQIX汇率已更改-1.56%。当日，交易品种以低点771.14和高点791.19进行交易。
关注Equinix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EQIX新闻
日范围
771.14 791.19
年范围
701.41 994.03
- 前一天收盘价
- 791.68
- 开盘价
- 791.19
- 卖价
- 779.31
- 买价
- 779.61
- 最低价
- 771.14
- 最高价
- 791.19
- 交易量
- 1.077 K
- 日变化
- -1.56%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- -4.68%
- 年变化
- -12.35%
