EQIX: Equinix Inc
778.78 USD 0.53 (0.07%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EQIX de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 778.63, mientras que el máximo ha alcanzado 793.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Equinix Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
778.63 793.85
Rango anual
701.41 994.03
- Cierres anteriores
- 779.31
- Open
- 784.21
- Bid
- 778.78
- Ask
- 779.08
- Low
- 778.63
- High
- 793.85
- Volumen
- 525
- Cambio diario
- -0.07%
- Cambio mensual
- 0.17%
- Cambio a 6 meses
- -4.75%
- Cambio anual
- -12.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B