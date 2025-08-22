CotizacionesSecciones
EQIX: Equinix Inc

778.78 USD 0.53 (0.07%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EQIX de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 778.63, mientras que el máximo ha alcanzado 793.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Equinix Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
778.63 793.85
Rango anual
701.41 994.03
Cierres anteriores
779.31
Open
784.21
Bid
778.78
Ask
779.08
Low
778.63
High
793.85
Volumen
525
Cambio diario
-0.07%
Cambio mensual
0.17%
Cambio a 6 meses
-4.75%
Cambio anual
-12.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B