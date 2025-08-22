Währungen / EQIX
EQIX: Equinix Inc
785.30 USD 6.52 (0.84%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EQIX hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 779.32 bis zu einem Hoch von 791.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Equinix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EQIX News
Tagesspanne
779.32 791.45
Jahresspanne
701.41 994.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 778.78
- Eröffnung
- 783.38
- Bid
- 785.30
- Ask
- 785.60
- Tief
- 779.32
- Hoch
- 791.45
- Volumen
- 884
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 1.01%
- 6-Monatsänderung
- -3.95%
- Jahresänderung
- -11.68%
