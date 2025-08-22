KurseKategorien
EQIX: Equinix Inc

785.30 USD 6.52 (0.84%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EQIX hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 779.32 bis zu einem Hoch von 791.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Equinix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
779.32 791.45
Jahresspanne
701.41 994.03
Vorheriger Schlusskurs
778.78
Eröffnung
783.38
Bid
785.30
Ask
785.60
Tief
779.32
Hoch
791.45
Volumen
884
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
1.01%
6-Monatsänderung
-3.95%
Jahresänderung
-11.68%
