通貨 / EQIX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EQIX: Equinix Inc
785.30 USD 6.52 (0.84%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EQIXの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり779.32の安値と791.45の高値で取引されました。
Equinix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQIX News
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- This Stock Has More Than 10X in the Past Year. Can the Run Continue?
- Equinix (EQIX) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Equinix, Inc. (EQIX) Presents at Global Communications Infrastructure Conference Transcript
- エクイニクス、グローバル通信インフラ会議で戦略的成長の展望を示す
- Equinix at Global Communications Infrastructure Conference: Strategic Growth Insights
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Equinix社のEVP、アブデル・ラウフ氏が31万ドル相当の株式を売却
- Equinix EVP Abdel Raouf sells $311k in stock
- Applied Digital Jumps 122% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Equinix, Inc. (EQIX) Presents at BofA Securities 2025 Global Real
- Nebius: 5 Top AI Stocks Roadmap, Year-End 2025 (NASDAQ:NBIS)
- Equinix, Inc. (EQIX) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025
- Equinix at Goldman Sachs Conference: Navigating AI and Growth
- Equinix (EQIX) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Green data centers test Ireland’s shift to on-site power: solution or setback?
- APLD Rides on Accelerating AI Infrastructure Demand: What's Ahead?
- Is Oklo Stock a Buy Now?
- APLD Trades Higher Than Industry at 13.5X P/S: Is the Stock a Buy?
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Can Polaris Forge 2 Fuel the Next Leg of Growth for APLD Stock?
- Investing In AI: Why Data Centers? Why DTCR?
1日のレンジ
779.32 791.45
1年のレンジ
701.41 994.03
- 以前の終値
- 778.78
- 始値
- 783.38
- 買値
- 785.30
- 買値
- 785.60
- 安値
- 779.32
- 高値
- 791.45
- 出来高
- 884
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 1.01%
- 6ヶ月の変化
- -3.95%
- 1年の変化
- -11.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K