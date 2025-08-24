Devises / EQIX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EQIX: Equinix Inc
791.25 USD 5.95 (0.76%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EQIX a changé de 0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 782.19 et à un maximum de 795.99.
Suivez la dynamique Equinix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQIX Nouvelles
- Equinix ouvre son premier centre de données à Chennai, élargissant sa présence en Inde
- Equinix opens first data center in Chennai, expanding India footprint
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- This Stock Has More Than 10X in the Past Year. Can the Run Continue?
- Equinix (EQIX) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Equinix, Inc. (EQIX) Presents at Global Communications Infrastructure Conference Transcript
- Equinix à la Conférence mondiale sur l’infrastructure des communications : perspectives de croissance stratégique
- Equinix at Global Communications Infrastructure Conference: Strategic Growth Insights
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Abdel Raouf, Vice-président exécutif d’Equinix, vend des actions pour 311k€
- Equinix EVP Abdel Raouf sells $311k in stock
- Applied Digital Jumps 122% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Equinix, Inc. (EQIX) Presents at BofA Securities 2025 Global Real
- Nebius: 5 Top AI Stocks Roadmap, Year-End 2025 (NASDAQ:NBIS)
- Equinix, Inc. (EQIX) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025
- Equinix at Goldman Sachs Conference: Navigating AI and Growth
- Equinix (EQIX) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Green data centers test Ireland’s shift to on-site power: solution or setback?
- APLD Rides on Accelerating AI Infrastructure Demand: What's Ahead?
- Is Oklo Stock a Buy Now?
- APLD Trades Higher Than Industry at 13.5X P/S: Is the Stock a Buy?
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
Range quotidien
782.19 795.99
Range Annuel
701.41 994.03
- Clôture Précédente
- 785.30
- Ouverture
- 791.78
- Bid
- 791.25
- Ask
- 791.55
- Plus Bas
- 782.19
- Plus Haut
- 795.99
- Volume
- 1.181 K
- Changement quotidien
- 0.76%
- Changement Mensuel
- 1.78%
- Changement à 6 Mois
- -3.22%
- Changement Annuel
- -11.01%
20 septembre, samedi