CotationsSections
Devises / EQIX
Retour à Actions

EQIX: Equinix Inc

791.25 USD 5.95 (0.76%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EQIX a changé de 0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 782.19 et à un maximum de 795.99.

Suivez la dynamique Equinix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQIX Nouvelles

Range quotidien
782.19 795.99
Range Annuel
701.41 994.03
Clôture Précédente
785.30
Ouverture
791.78
Bid
791.25
Ask
791.55
Plus Bas
782.19
Plus Haut
795.99
Volume
1.181 K
Changement quotidien
0.76%
Changement Mensuel
1.78%
Changement à 6 Mois
-3.22%
Changement Annuel
-11.01%
20 septembre, samedi