EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E
Курс EPR-PE за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 32.01.
Следите за динамикой EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EPR-PE сегодня?
EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) сегодня оценивается на уровне 32.00. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 32.02, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPR-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E?
EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E в настоящее время оценивается в 32.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.92% и USD. Отслеживайте движения EPR-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции EPR-PE?
Вы можете купить акции EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) по текущей цене 32.00. Ордера обычно размещаются около 32.00 или 32.30, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPR-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EPR-PE?
Инвестирование в EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E предполагает учет годового диапазона 29.11 - 32.55 и текущей цены 32.00. Многие сравнивают 2.60% и 4.92% перед размещением ордеров на 32.00 или 32.30. Изучайте ежедневные изменения цены EPR-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EPR PROPERTIES?
Самая высокая цена EPR PROPERTIES (EPR-PE) за последний год составила 32.55. Акции заметно колебались в пределах 29.11 - 32.55, сравнение с 32.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EPR PROPERTIES?
Самая низкая цена EPR PROPERTIES (EPR-PE) за год составила 29.11. Сравнение с текущими 32.00 и 29.11 - 32.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPR-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EPR-PE?
В прошлом EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.02 и 4.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.02
- Open
- 32.00
- Bid
- 32.00
- Ask
- 32.30
- Low
- 31.89
- High
- 32.01
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.60%
- 6-месячное изменение
- 4.92%
- Годовое изменение
- 4.92%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%