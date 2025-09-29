报价部分
EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E

32.00 USD 0.02 (0.06%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EPR-PE汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点31.89和高点32.01进行交易。

关注EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EPR-PE股票今天的价格是多少？

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E股票今天的定价为32.00。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为32.02，交易量达到7。EPR-PE的实时价格图表显示了这些更新。

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E股票是否支付股息？

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E目前的价值为32.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.92%和USD。实时查看图表以跟踪EPR-PE走势。

如何购买EPR-PE股票？

您可以以32.00的当前价格购买EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E股票。订单通常设置在32.00或32.30附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注EPR-PE的实时图表更新。

如何投资EPR-PE股票？

投资EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E需要考虑年度范围29.11 - 32.55和当前价格32.00。许多人在以32.00或32.30下订单之前，会比较2.60%和。实时查看EPR-PE价格图表，了解每日变化。

EPR PROPERTIES股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EPR PROPERTIES的最高价格是32.55。在29.11 - 32.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E的绩效。

EPR PROPERTIES股票的最低价格是多少？

EPR PROPERTIES（EPR-PE）的最低价格为29.11。将其与当前的32.00和29.11 - 32.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPR-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EPR-PE股票是什么时候拆分的？

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.02和4.92%中可见。

日范围
31.89 32.01
年范围
29.11 32.55
前一天收盘价
32.02
开盘价
32.00
卖价
32.00
买价
32.30
最低价
31.89
最高价
32.01
交易量
7
日变化
-0.06%
月变化
2.60%
6个月变化
4.92%
年变化
4.92%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值