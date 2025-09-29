EPR-PE股票今天的价格是多少？ EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E股票今天的定价为32.00。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为32.02，交易量达到7。EPR-PE的实时价格图表显示了这些更新。

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E股票是否支付股息？ EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E目前的价值为32.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.92%和USD。实时查看图表以跟踪EPR-PE走势。

如何购买EPR-PE股票？ 您可以以32.00的当前价格购买EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E股票。订单通常设置在32.00或32.30附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注EPR-PE的实时图表更新。

如何投资EPR-PE股票？ 投资EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E需要考虑年度范围29.11 - 32.55和当前价格32.00。许多人在以32.00或32.30下订单之前，会比较2.60%和。实时查看EPR-PE价格图表，了解每日变化。

EPR PROPERTIES股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，EPR PROPERTIES的最高价格是32.55。在29.11 - 32.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E的绩效。

EPR PROPERTIES股票的最低价格是多少？ EPR PROPERTIES（EPR-PE）的最低价格为29.11。将其与当前的32.00和29.11 - 32.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPR-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。