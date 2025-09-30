KurseKategorien
EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E

32.00 USD 0.02 (0.06%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPR-PE hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.89 bis zu einem Hoch von 32.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EPR-PE heute?

Die Aktie von EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) notiert heute bei 32.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.02 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von EPR-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EPR-PE Dividenden?

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E wird derzeit mit 32.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EPR-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich EPR-PE-Aktien?

Sie können Aktien von EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) zum aktuellen Kurs von 32.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.00 oder 32.30 platziert, während 7 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EPR-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EPR-PE-Aktien?

Bei einer Investition in EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E müssen die jährliche Spanne 29.11 - 32.55 und der aktuelle Kurs 32.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.60% und 4.92%, bevor sie Orders zu 32.00 oder 32.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EPR-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?

Der höchste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PE) im vergangenen Jahr lag bei 32.55. Innerhalb von 29.11 - 32.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?

Der niedrigste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PE) im Laufe des Jahres betrug 29.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.00 und der Spanne 29.11 - 32.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EPR-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EPR-PE statt?

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.02 und 4.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
31.89 32.01
Jahresspanne
29.11 32.55
Vorheriger Schlusskurs
32.02
Eröffnung
32.00
Bid
32.00
Ask
32.30
Tief
31.89
Hoch
32.01
Volumen
7
Tagesänderung
-0.06%
Monatsänderung
2.60%
6-Monatsänderung
4.92%
Jahresänderung
4.92%
