EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E
Der Wechselkurs von EPR-PE hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.89 bis zu einem Hoch von 32.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EPR-PE heute?
Die Aktie von EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) notiert heute bei 32.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.02 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von EPR-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EPR-PE Dividenden?
EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E wird derzeit mit 32.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EPR-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich EPR-PE-Aktien?
Sie können Aktien von EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) zum aktuellen Kurs von 32.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.00 oder 32.30 platziert, während 7 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EPR-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EPR-PE-Aktien?
Bei einer Investition in EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E müssen die jährliche Spanne 29.11 - 32.55 und der aktuelle Kurs 32.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.60% und 4.92%, bevor sie Orders zu 32.00 oder 32.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EPR-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?
Der höchste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PE) im vergangenen Jahr lag bei 32.55. Innerhalb von 29.11 - 32.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?
Der niedrigste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PE) im Laufe des Jahres betrug 29.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.00 und der Spanne 29.11 - 32.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EPR-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EPR-PE statt?
EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.02 und 4.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.02
- Eröffnung
- 32.00
- Bid
- 32.00
- Ask
- 32.30
- Tief
- 31.89
- Hoch
- 32.01
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 2.60%
- 6-Monatsänderung
- 4.92%
- Jahresänderung
- 4.92%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4