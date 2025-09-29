- Panorámica
EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E
El tipo de cambio de EPR-PE de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.89, mientras que el máximo ha alcanzado 32.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EPR-PE hoy?
EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) se evalúa hoy en 32.00. El instrumento se negocia dentro de -0.06%; el cierre de ayer ha sido 32.02 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EPR-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E?
EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E se evalúa actualmente en 32.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.92% y USD. Monitoree los movimientos de EPR-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EPR-PE?
Puede comprar acciones de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) al precio actual de 32.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.00 o 32.30, mientras que 7 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EPR-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EPR-PE?
Invertir en EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E implica tener en cuenta el rango anual 29.11 - 32.55 y el precio actual 32.00. Muchos comparan 2.60% y 4.92% antes de colocar órdenes en 32.00 o 32.30. Estudie los cambios diarios de precios de EPR-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EPR PROPERTIES?
El precio más alto de EPR PROPERTIES (EPR-PE) en el último año ha sido 32.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.11 - 32.55, una comparación con 32.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EPR PROPERTIES?
El precio más bajo de EPR PROPERTIES (EPR-PE) para el año ha sido 29.11. La comparación con los actuales 32.00 y 29.11 - 32.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EPR-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EPR-PE?
En el pasado, EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.02 y 4.92% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.02
- Open
- 32.00
- Bid
- 32.00
- Ask
- 32.30
- Low
- 31.89
- High
- 32.01
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 2.60%
- Cambio a 6 meses
- 4.92%
- Cambio anual
- 4.92%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.