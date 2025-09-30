CotaçõesSeções
EPR-PE
EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E

32.00 USD 0.02 (0.06%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EPR-PE para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.89 e o mais alto foi 32.01.

Veja a dinâmica do par de moedas EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EPR-PE hoje?

Hoje EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) está avaliado em 32.00. O instrumento é negociado dentro de -0.06%, o fechamento de ontem foi 32.02, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EPR-PE em tempo real.

As ações de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E pagam dividendos?

Atualmente EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E está avaliado em 32.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.92% e USD. Monitore os movimentos de EPR-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EPR-PE?

Você pode comprar ações de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) pelo preço atual 32.00. Ordens geralmente são executadas perto de 32.00 ou 32.30, enquanto 7 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EPR-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EPR-PE?

Investir em EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E envolve considerar a faixa anual 29.11 - 32.55 e o preço atual 32.00. Muitos comparam 2.60% e 4.92% antes de enviar ordens em 32.00 ou 32.30. Estude as mudanças diárias de preço de EPR-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações EPR PROPERTIES?

O maior preço de EPR PROPERTIES (EPR-PE) no último ano foi 32.55. As ações oscilaram bastante dentro de 29.11 - 32.55, e a comparação com 32.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações EPR PROPERTIES?

O menor preço de EPR PROPERTIES (EPR-PE) no ano foi 29.11. A comparação com o preço atual 32.00 e 29.11 - 32.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EPR-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EPR-PE?

No passado EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.02 e 4.92% após os eventos corporativos.

Faixa diária
31.89 32.01
Faixa anual
29.11 32.55
Fechamento anterior
32.02
Open
32.00
Bid
32.00
Ask
32.30
Low
31.89
High
32.01
Volume
7
Mudança diária
-0.06%
Mudança mensal
2.60%
Mudança de 6 meses
4.92%
Mudança anual
4.92%
