EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E
A taxa do EPR-PE para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.89 e o mais alto foi 32.01.
Veja a dinâmica do par de moedas EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EPR-PE hoje?
Hoje EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) está avaliado em 32.00. O instrumento é negociado dentro de -0.06%, o fechamento de ontem foi 32.02, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EPR-PE em tempo real.
As ações de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E pagam dividendos?
Atualmente EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E está avaliado em 32.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.92% e USD. Monitore os movimentos de EPR-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EPR-PE?
Você pode comprar ações de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E (EPR-PE) pelo preço atual 32.00. Ordens geralmente são executadas perto de 32.00 ou 32.30, enquanto 7 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EPR-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EPR-PE?
Investir em EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E envolve considerar a faixa anual 29.11 - 32.55 e o preço atual 32.00. Muitos comparam 2.60% e 4.92% antes de enviar ordens em 32.00 ou 32.30. Estude as mudanças diárias de preço de EPR-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EPR PROPERTIES?
O maior preço de EPR PROPERTIES (EPR-PE) no último ano foi 32.55. As ações oscilaram bastante dentro de 29.11 - 32.55, e a comparação com 32.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EPR PROPERTIES?
O menor preço de EPR PROPERTIES (EPR-PE) no ano foi 29.11. A comparação com o preço atual 32.00 e 29.11 - 32.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EPR-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EPR-PE?
No passado EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.02 e 4.92% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.02
- Open
- 32.00
- Bid
- 32.00
- Ask
- 32.30
- Low
- 31.89
- High
- 32.01
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 2.60%
- Mudança de 6 meses
- 4.92%
- Mudança anual
- 4.92%
