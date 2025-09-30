- Panoramica
EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E
Il tasso di cambio EPR-PE ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.89 e ad un massimo di 32.01.
Segui le dinamiche di EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EPR-PE oggi?
Oggi le azioni EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E sono prezzate a 32.00. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 32.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EPR-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E pagano dividendi?
EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E è attualmente valutato a 32.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EPR-PE.
Come acquistare azioni EPR-PE?
Puoi acquistare azioni EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E al prezzo attuale di 32.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.00 o 32.30, mentre 7 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EPR-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EPR-PE?
Investire in EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E implica considerare l'intervallo annuale 29.11 - 32.55 e il prezzo attuale 32.00. Molti confrontano 2.60% e 4.92% prima di effettuare ordini su 32.00 o 32.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EPR-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EPR PROPERTIES?
Il prezzo massimo di EPR PROPERTIES nell'ultimo anno è stato 32.55. All'interno di 29.11 - 32.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EPR PROPERTIES?
Il prezzo più basso di EPR PROPERTIES (EPR-PE) nel corso dell'anno è stato 29.11. Confrontandolo con gli attuali 32.00 e 29.11 - 32.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EPR-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EPR-PE?
EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.02 e 4.92%.
