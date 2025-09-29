クォートセクション
EPR-PE: EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E

32.00 USD 0.02 (0.06%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EPR-PEの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり31.89の安値と32.01の高値で取引されました。

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EPR-PE株の現在の価格は？

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser Eの株価は本日32.00です。-0.06%内で取引され、前日の終値は32.02、取引量は7に達しました。EPR-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser Eの株は配当を出しますか？

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser Eの現在の価格は32.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.92%やUSDにも注目します。EPR-PEの動きはライブチャートで確認できます。

EPR-PE株を買う方法は？

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser Eの株は現在32.00で購入可能です。注文は通常32.00または32.30付近で行われ、7や0.00%が市場の動きを示します。EPR-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

EPR-PE株に投資する方法は？

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser Eへの投資では、年間の値幅29.11 - 32.55と現在の32.00を考慮します。注文は多くの場合32.00や32.30で行われる前に、2.60%や4.92%と比較されます。EPR-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EPR PROPERTIESの株の最高値は？

EPR PROPERTIESの過去1年の最高値は32.55でした。29.11 - 32.55内で株価は大きく変動し、32.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser Eのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EPR PROPERTIESの株の最低値は？

EPR PROPERTIES(EPR-PE)の年間最安値は29.11でした。現在の32.00や29.11 - 32.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EPR-PEの動きはライブチャートで確認できます。

EPR-PEの株式分割はいつ行われましたか？

EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser Eは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.02、4.92%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.89 32.01
1年のレンジ
29.11 32.55
以前の終値
32.02
始値
32.00
買値
32.00
買値
32.30
安値
31.89
高値
32.01
出来高
7
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
2.60%
6ヶ月の変化
4.92%
1年の変化
4.92%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待